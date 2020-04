Santo André obriga uso de máscaras para todos a partir de 11 de maio

Marcela Ibelli

30/04/2020 | 19:55



O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), anunciou, na noite desta quinta-feira (30), que a cidade vai publicar decreto obrigando todos os andreenses que saírem de casa a usar máscara, como medida no combate ao novo coronavírus. “A partir do dia 11 não queremos ninguém sem o item nas ruas, acreditamos que o uso é essencial. É algo que vai fazer parte da nossa vida por um bom tempo. O uso não deve depender do decreto, mas de cada um de nós. Vamos dar mais esse exemplo”, declarou o prefeito.

A partir de segunda-feira (4), o acessório já deve ser usado nos transportes públicos, assim como foi determinado pelo governador de São Paulo, João Doria. No mesmo dia, 600 mil máscaras – metade laváveis com duração de 30 dias e a outra metade de pano, produzidas pelo programa do Fundo Social, Costurando com Amor - começarão a ser distribuídas pela cidade, inclusive dentro dos ônibus, terminais e unidades de saúde. Então, a partir do dia 11 o uso será obrigatório para todos. “A população terá uma semana para ter a sua. Antes pegávamos a carteira e a chave na hora de sair, agora a máscara tem que estar junto. Enquanto não tivermos vacinas, tratamentos, a nossa vida será assim.”

TESTE EM MASSA

Paulo Serra também comentou sobre a importância de baixar o aplicativo do auto- teste, de mapeamento. “Na semana que vem vamos aplicar 30 mil – 7.000 enviados pelo Governo e os outros 23 mil comprados pela cidade - em pessoas na saúde, segurança e em todos os funcionários dos serviços esenciais, comerciantes, quem ficou exposto e pode ser vetor de contaminação. Quem saiu de casa por nós, pelo País, é prioridade. Teremos drive-thru”, explicou o prefeito. “Na sequência, anunciamos quem será testado nas próximas fases.”