Austrália em 60 fotos: conheça as principais cidades do país

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



30/04/2020 | 12:18



O clima tropical, a organização das metrópoles e os cenários naturais de tirar o fôlego são alguns dos fatores que atraem viajantes de todo o mundo à Austrália. Os brasileiros, por exemplo, adoram escolher o país como destino para programas de intercâmbio.

Melbourne e Sydney são as metrópoles mais famosas do pedaço. Entretanto, quem pretende conhecer os encantos do país também pode tirar um tempinho para explorar locais como Perth e Golden Coast. Na galeria, conheça as principais cidades da Austrália.

Austrália: principais cidades