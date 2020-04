App oferece divulgação gratuita a pequenos comerciantes

Flavia Kurotori

do Diário do Grande ABC



30/04/2020 | 00:09



O aplicativo iCon foi adaptado com o objetivo de fomentar os pequenos comércios de bairro e autônomos. A ferramenta ficou pronta cerca de um mês antes do novo coronavírus começar a avançar no País. Diante da pandemia, o serviço está disponível para que os empresários divulguem seus negócios gratuitamente aos moradores locais.

Segundo o cofundador da Maddox, empresa andreense responsável pelo aplicativo, Junior Pinheiro, quando o consumidor precisa encontrar algum serviço, basta buscar na internet. Porém, o oposto não era possível. “O pequeno empresário não tem acesso aos grandes aplicativos de entrega (por causa de taxas altas) ou recursos para fazer publicidade, e o aplicativo permite que ele direcione seu anúncio ao público-alvo”, explica.

A ideia para criar a ferramenta surgiu quando percebeu que as ações feitas pelos comerciantes e autônomos promoviam iniciativas isoladas e de maneira desorganizada. Assim, o iCon é um “ponto focal” para empresários e o próprio consumidor, que pode comprar e ajudar o comércio que está na vizinhança, principalmente em época de quarentena.

No Grande ABC, Pinheiro assinala que um dos objetivos é fazer acordo com as prefeituras, que poderão ajudar a localizar e contatar empresários que possam ter interesse na plataforma e, posteriormente, divulgar o serviço para os moradores – ação adotada pela Prefeitura de Cruzeiro, no Interior. Atualmente, única cidade da região no aplicativo é Santo André, onde são aproximadamente 60 estabelecimentos cadastrados. Ao todo, são cerca de 170 inscritos em todo Estado.

Os interessados podem incluir seu negócio pelo site empresa.meuicon.com. Basta preencher os dados, incluir as informações de contato e cadastrar o que será divulgado à vizinhança. Para os consumidores, o aplicativo é o iCon Morador.

O aplicativo já existe há dois anos, contudo, era apenas para condomínios. A ferramenta permite que os síndicos se comuniquem com os condôminos, disponibiliza contatos com diversas áreas do condomínio – como zeladores e porteiros – e permite a reserva de áreas comuns, tais como salão de festas. Além disso, possui botão de emergência, com contatos predefinidos para o caso de incêndios e assaltos, por exemplo.