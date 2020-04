Santo André interdita e multa agência de modelos no Centro

da Redação



30/04/2020 | 00:01



Na tentativa de impedir aglomerações e a proliferação do novo coronavírus, a Prefeitura de Santo André interditou ontem uma agência de modelos e eventos localizada no Centro da cidade por desobediência às regras da quarentena. O estabelecimento estava funcionando normalmente, com a presença de dez funcionários e quatro mães com crianças, todos sem máscara de proteção. A empresa foi multada em R$ 2.478,36.

A interdição faz parte das operações de fiscalização que o município está realizando, tanto no período diurno como no noturno. As ações são feitas por meio de parceria entre o departamento de controle urbano da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), GCM (Guarda Civil Municipal), Polícia Militar e Polícia Civil.

A Prefeitura informa que já promoveu mais de 20 operações de fiscalização semelhantes que abrangem todos os bairros e núcleos habitacionais da cidade. As medidas aplicadas para quem não cumpre as restrições previstas nos decretos municipal e estadual são orientações verbais, notificações por escrito, multas, interdições, cassação de alvará e condução ao distrito policial.

Desde o início da fiscalização, já foram emitidas mais de 400 notificações de caráter orientativo e punitivo. Do total de locais notificados, 13 foram interditados por serem reincidentes ou por estarem com aglomeração constatada em flagrante durante as operações. Até o fechamento desta edição não houve registros de descumprimento de interdição.

Segundo a administração, as operações vão continuar durante todo o período que durar a quarentena em Santo André e são essenciais para a proteção dos munícipes.

A Prefeitura informa que a população pode denunciar aglomerações em comércios e descumprimento das regras da quarentena pelo aplicativo Colab, pelo telefone 0800-0191944, pela Central de Atendimento do Semasa (telefone 115) ou ainda pelo Facebook do Semasa.