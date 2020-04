Sérgio Vinícius

Do 33Giga



28/04/2020 | 10:48



O Big Brother Brasil 20 chegou ao final nesta segunda-feira (27) e Thelma foi a campeã, com 44,10% dos votos. Imediatamente, a web foi invadida com diversos comentários a respeito do assunto. O 33Giga criou um álbum especial com as melhores reações. Confira!