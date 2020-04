Retiro de luxo da África realiza safári online até 15 de maio

Beatriz Ceschim

28/04/2020



A pandemia do coronavírus fechou as portas do Ulusaba Private Game Reserve, em Sabi Sand, África do Sul. Entretanto, a reserva desenvolveu uma maneira de os interessados realizarem um safári online, para que os turistas consigam entrar em contato com os animais sem sair de casa.

Até 15 de maio, o local, que é um dos retiros de luxo da Virgin Limited Edition, está realizando o #SofaSafari. Uma série de lives pelo Instagram permitiem aos usuários vivenciar a experiência e “se aproximar” de leões, rinocerontes, búfalos e elefantes, sem sair do conforto de nossas casas. Os episódios são transmitidos às segundas-feiras, 11h3o, na conta @virginlimitededition.

O safári virtual na África é guiado pelos Rangers e Trackers de Ulusaba. Eles priorizam o bem-estar dos animais da reserva e conhecem os hábitos diários da cada espécie. Por conta disso, os telespectadores têm mais chance de ver filhotes de leopardos ou elefantes, por exemplo.

Safáris pela África

