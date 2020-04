Petrobras reduzirá preço do diesel em 10% a partir de segunda-feira, diz Abicom

25/04/2020 | 14:57



A Petrobras informou às distribuidoras que vai reduzir o diesel em 10% a partir de segunda-feira, dia 27, segundo a Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom).

A redução acontece em uma semana em que o petróleo tipo WTI atingiu baixa histórica e o tipo Brent ultrapassou para baixo a barreira dos US$ 20 o barril. Na sexta-feira, 24, no entanto, os contratos para junho da commodity ensaiaram recuperação, se mantendo porém em cotações deprimidas. O WTI subiu 2,67%, cotado a US$ 16,94/barril e o Brent a US$ 21,44/barril, em alta de 0,52%.

A queda do diesel e de outros derivados de petróleo acompanham a derrocada do preço do petróleo desde o início da pandemia do coronavírus, que afetou drasticamente a demanda global. No Brasil, a queda de consumo do diesel é da ordem de 22% desde o início da pandemia.

O último ajuste do combustível havia sido na segunda-feira (20/4), com queda de 4%. Antes, a estatal havia efetuado uma redução de 5%, no dia 14 de abril.