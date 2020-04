Rússia se aproxima de 70 mil contaminados

25/04/2020 | 07:17



A Rússia registrou ontem 5.849 novos casos de coronavírus, elevando a 68.622 o número de pessoas infectadas no país - 60 pessoas morreram em 24 horas, elevando a 615 o número total de óbitos. Uma testagem em massa feita na região de Moscou para saber quantas pessoas teriam anticorpos sugeriu que 1 de cada 10 residentes pode ter sido infectado, segundo um projeto do governo divulgado ontem.

O resultado, anunciado pelo Grupo Médico Internacional de Moscou, sugere que o coronavírus infectou muito mais pessoas do que o confirmado pelas autoridades.

Moscou e a região da capital registraram 44.786 casos de contágio, sugerindo que 0,2% da população da área, de mais de 20 milhões, foi infectada.

A filial em Moscou da clínica israelense Haddassa Medical ofereceu testes para a presença de anticorpos por 4,3 mil rublos (R$ 330), então a testagem foi feita com pessoas que se dispuseram a pagar, e não com uma ampla amostra da população.

Foram conduzidos cerca de mil testes nas primeiras duas semanas do programa. "Na semana passada, quando os testes começaram a ser feitos, cerca de 3% das pessoas tinham anticorpos. Esta semana, o índice subiu para 10%. Isso significa que a imunização gradual está ocorrendo", informou o Grupo Médico Internacional de Moscou.

Os testes são produzidos pela companhia com base na China Genrui Biotech e certificada para uso na Comunidade Econômica Europeia, disse o laboratório. Ainda não está claro se os anticorpos do novo coronavírus conferem realmente imunidade do mesmo modo que nas outras doenças infecciosas.

Os resultados da testagem foram divulgados pelo Grupo Médico Internacional após o primeiro teste gratuito para anticorpos da covid-19, quando as autoridades checaram 226 amostras e descobriram que 11 pessoas tiveram a doença, uma taxa de infecção de 5%. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)