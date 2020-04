Travis Scott quebra recorde com live no jogo Fortnite e é interrompido pela filha Stormi

24/04/2020 | 11:10



As lives de show nas redes sociais já estão ficando ultrapassadas! A novidade agora é fazer uma apresentação online e interativa através de um jogo de videogame, como foi o caso do show de Travis Scott, que apareceu ao vivo no Fortnite na noite da última quinta-feira, dia 23.

O rapper se apresentou por cerca de 10 minutos no evento de nome Astronomical, criado dentro do jogo, e usou a oportunidade para lançar sua nova música, The Scotts. Em sua performance, Travis aproveitou os diversos cenários do game, além de efeitos psicodélicos e gráficos de tirar o fôlego. Seu avatar usado no jogo foi de um cyborg gigante, que ficava mudando de aparência e chegou a se transformar em um mergulhador, o que fez com que o cantor levasse o público consigo para locais como o espaço e o fundo do mar.

De acordo com o Daily Mail, a apresentação também contou com referências ao filme Tron.

Segundo a desenvolvedora do jogo, a Epic Games, 12,3 milhões de jogadores estavam ativos no momento do show, estabelecendo uma marca histórica e quebrando o recorde de maior quantidade de pessoas logadas. Antes, essa marca ficava a cargo do show do DJ Marshmello que ocorreu ano passado, e que reuniu dez milhões de players simultâneos. Além disso, a apresentação também foi acompanhada por mais de dois milhões de pessoas através de plataformas de streaming como o Youtube e o Twitch, conforme divulgado pela empresa Lightshed através do Twitter.

O show, no entanto, teve um pequeno imprevisto: em um determinado momento, o rapper acabou perdendo o controle para a filha Stormi, de dois anos de idade, que também queria jogar um pouco! Travis compartilhou o momento fofo com os seguidores através dos Stories no Instagram. Stormi, como você já sabe, é fruto de seu relacionamento com a modelo Kylie Jenner, com quem está cumprindo a quarentena.

Além desse primeiro evento, outros quatro ainda acontecerão da mesma maneira. O próximo será nesta sexta-feira, dia 24, às 11 horas; os outros serão no próximo sábado, dia 25, às 12, 13, e 19 horas. Todos serão com Travis - então, se você é fã do rapper, já pode anotar na sua agenda, viu?