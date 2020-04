Maitê Proença revela que será avó

23/04/2020 | 15:31



A atriz Maitê Proença revelou em seu Instagram na terça-feira, 21, que sua filha, Maria Marinho, está grávida. Com o nascimento do bebê previsto para julho de 2020, a atriz se tornará avó pela 1ª vez.

A confirmação da gravidez veio em uma resposta a um comentário em uma publicação de Maitê, na qual ela mostrou uma foto da filha criança. Quando uma seguidora perguntou onde Maria estava, a atriz respondeu: "na casa dela, feliz e grávida".

Respondendo outros comentários, Maitê também informou a data prevista para o nascimento do neto, sem revelar o sexo do bebê, e disse que não vê a filha há 13 dias, após ter contato com uma pessoa com suspeita de ter o novo coronavírus.

"Estou em isolamento total. Não nos vimos desde então", comentou a atriz. Maria é a única filha de Maitê, que tem 62 anos. Em meio à quarentena, Maitê tem realizado lives e publicado vídeos em seu Instagram em que conversa com amigos e lê poemas e outros textos.