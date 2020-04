Fique em casa: 5 destinos do Caribe para você sonhar em viajar

Luchelle Furtado

Do Rota de Férias



23/04/2020 | 11:48



As ilhas do Caribe sempre povoam os sonhos de quem gosta de praia. Afinal, o local conta com praias deslumbrantes, com faixas de areias brancas banhadas por águas com lindos tons de azul.

Confira imagens de cinco destinos no Caribe com paisagens inesquecíveis: Aruba, Curaçao, Bahamas, Punta Cana (República Dominicana) e Ilhas Cayman.

5 destinos do Caribe