Justiça derruba a liberação parcial em São José dos Campos

23/04/2020 | 07:50



A Justiça derrubou nesta quarta-feira o decreto da prefeitura que permitia a reabertura parcial do comércio em São José dos Campos, cidade do interior de São Paulo. A juíza Laís Helena Scamilla Jardim entendeu que o decreto estadual que mantém a quarentena até o dia 10 prevalece sobre a decisão municipal. A ação foi movida pelo Ministério Público, sob o argumento de que a cidade, polo regional, passaria a difundir o vírus para municípios vizinhos. Em outras cidades do interior, as prefeituras se dividiram entre relaxar a quarentena (Campinas, Araraquara, Piracicaba, Jaboticabal e Laranjal Paulista), com a retomada de algumas atividades comerciais, e endurecer ainda mais as regras (Sorocaba e Ribeirão Preto). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.