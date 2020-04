Vigilantes do Peso libera acesso gratuito ao programa na quarentena

22/04/2020 | 10:50



Tem muita gente que gostaria de perder uns quilinhos na quarentena durante a pandemia do novo coronavírus. No entanto, não é fácil controlar o desejo de comer, principalmente quando este está vinculado ao chamado "comer emocional", muitas vezes causado pela ansiedade ou tristeza.

Pensando em ajudar as pessoas a darem um pontapé inicial na reeducação alimentar, o Vigilantes do Peso anuncia o acesso gratuito a seu programa de bem-estar por um mês. A plataforma também lança o site Saúde e Bem-estar #EmCasa, atualizado diariamente com receitas, dicas de exercícios físicos e outros conteúdos relacionados.

O foco das ações é inspirar as pessoas a serem mais saudáveis e levar informações confiáveis para elas. Segundo um estudo realizado pela consultoria de mercado britânica Kantar com 25 mil pessoas, que avaliou o sentimento global do consumidor em relação à pandemia de covid-19, 77% dos entrevistados esperam que as marcas sejam úteis no que se tornou "a nova vida cotidiana".

"Acreditamos que hábitos mais saudáveis podem se encaixar na vida de qualquer pessoa. Por isso, em tempos em que ficar em casa é necessário, oferecemos para os nossos associados e para as pessoas em geral ferramentas que possam ajudar a criar uma nova rotina", explica Marcello Ursini, diretor-geral do Vigilantes do Peso no Brasil.

Ainda buscando contribuir com o bem-estar das pessoas enquanto vigora o distanciamento social, o Vigilantes do Peso adaptou os seus programas e passa agora a contar com workshops virtuais, além de realizar "lives" semanais e abertas ao público com profissionais especializados nas redes sociais.

A programação é anunciada com antecedência nas redes e via e-mail para os assinantes da newsletter.

Qualquer pessoa pode ter acesso a um dos programas digitais do Vigilantes do Peso de forma gratuita durante um mês. São três opções de plano, que garantem acesso ao app e trazem atividades que podem ser feitas online e incluem metas pessoais, monitoramento da alimentação, atividades físicas, entre outros. Todas as opções estão disponíveis neste link: (https://www.vigilantesdopeso.com.br/br/teste-1-mes-gratis#/tabs/digital).