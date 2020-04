Prefeitura do Rio quer contratar mil leitos na rede privada no combate à Covid-19

22/04/2020 | 09:52



Com a rede pública de saúde prestes a atingir o limite de ocupação, a Prefeitura do Rio quer contratar mil leitos na rede particular dedicados a cuidados intensivos. O edital de contratação deverá ser publicado ainda esta semana. A capital fluminense já confirmou 3.587 casos de covid-19, com 283 mortes (até a publicação desta matéria).

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não informou a taxa atual de ocupação dos leitos, mas declarou que 346 leitos foram abertos para o combate ao novo coronavírus, incluindo 129 de UTI.

Na segunda-feira, dia 20, a Prefeitura inaugurou o maior hospital de campanha da cidade, no Riocentro, na zona oeste - mas a unidade ainda não está equipada e levará alguns dias até começar a receber os primeiros pacientes. Pelos dados oficiais, o hospital ocupa 16,5 mil metros quadrados, com 13 mil metros quadrados de área construída. São 500 leitos, incluindo 100 de UTI. Desses leitos de UTI, 15 terão recursos para hemodiálise.