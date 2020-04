Curada da Covid-19, Alice Wegmann faz relato sobre sintomas da doença

20/04/2020 | 17:10



Alice Wegmann escreveu um relato para o jornal O Globo e detalhou a sua experiência com o coronavírus. A atriz foi diagnosticada com a doença em meados do dia 16 de março:

O oitavo dia foi o pior: tive uma dor de cabeça muito intensa de madrugada, não conseguia abrir o olho ou falar. Foi algo que nunca havia sentido antes. Em nenhum momento, tive medo de morrer; os sintomas, no geral, se manifestaram de maneira branda em mim. Mas fiquei ansiosa e angustiada: é horrível não conseguir respirar como estou acostumada, no automático, e me preocupava ? e ainda me preocupo ? por perceber que muitas pessoas não estão levando a sério a situação. Não podemos desafiar o próprio destino e o destino dos outros. Temos que cuidar das pessoas.

Alice ainda confessou que o isolamento não está sendo muito fácil para ela.

Sou uma pessoa que adora estar com os outros, abraçando, beijando, compartilhando. Sinto muita falta disso no meu dia a dia, mas sei que por enquanto não é possível. Conversar com os amigos por chamada de vídeo ajuda bastante. Já participei até da comemoração do aniversário do (ator) João Vicente Castro assim! Estávamos longe, mas perto.

Felizmente, agora a atriz está totalmente recuperada!