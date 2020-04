Covid-19 pelo mundo: advogada relata o dia a dia na Cidade do México

Redação

A pandemia do coronavírus alterou o dia a dia de muitas cidades e fez as pessoas adotarem um novo estilo de vida. O Rota de Férias e o Busca Voluntária prepararam uma série de entrevistas, chamada Covid-19 ao redor do mundo, que reúne depoimentos de brasileiros e estrangeiros que vivem em outros países.

No primeiro capítulo, a advogada María Rivero, de 36 anos, fala sobre o dia a dia das pessoas na Cidade do México, capital do México.

Covid-19 pelo mundo: Cidade do México

Segundo María, há um isolamento voluntário na Cidade do México, e a falta de informações confiáveis é um dos maiores problemas do momento. “Além disso, as empresas privadas estão se mobilizando mais do que o governo”, destaca.

Assim como ocorreu com pessoas no resto do mundo, a advogada e sua família tiveram que fazer mudanças bruscas em seus estilos de vida. “Meu marido e eu estamos trabalhando em casa. Já meus filhos não vão à escola”, conta. “Não cruzamos a porta da casa há 32 dias e nos manteremos assim por pelo menos mais um mês e meio. Além disso, cancelamos duas viagens em família ao exterior. Uma para a Guatemala e outra para o Canadá”, completa.

Apesar de temer uma grande crise na economia, a mexicana defende que a pandemia pode levantar questões importantes de humanidade no futuro. “Espero que sejamos mais cautelosos em relação a contágios. Também acredito que empregos serão mais abertos ao home office”, finaliza.

