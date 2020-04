Vaticano, Pinacoteca e Acrópole: viaje sem sair de casa

Redação

Os viajantes de plantão foram obrigados a pausar suas aventuras por algum tempo. É uma medida triste, mas necessária em meio à pandemia. A boa notícia é que essas pessoas podem usar tecnologias de realidade virtual em 360º para conhecer alguns dos pontos turísticos mais famosos do mundo sem sair de casa.

É o caso, por exemplo, do Japão, que ganhou um filme produzido pela Organização Nacional de Turismo do país com o intuito de apresentar as belezas de sua cultura e os principais pontos turísticos presentes em seu território. No vídeo, intitulado “Onde a tradição encontra o futuro”, é possível observar as esculturas de Naoshima, visitar as florestas de bambu, assistir a performances de gueixas, lutas de sumô e muito mais.

O filme pode ser encontrado no YouTube e você pode assisti-lo por meio do seu computador ou smartphone, sendo esta uma ótima maneira de reunir coisas que você deve saber sobre o país antes de visitá-lo. Caso busque uma experiência completa, a dica é viver essa experiência utilizando óculos de realidade virtual.

Museus virtuais

Uma parcela significativa da população está em casa e é necessário preencher o tempo livre. Também é possível conhecer alguns dos museus mais importantes do planeta virtualmente, sem precisar sair de casa. Veja algumas sugestões:

Pinacoteca do Estado de São Paulo

A Pinacoteca do Estado de São Paulo pode até estar com suas atividades paralisadas, mas o museu conta com seu acervo e espaço completamente disponíveis para visitas no ambiente virtual. É uma experiência completamente imersiva. Ela permite que os visitantes conheçam toda a coleção permanente. com direito a vídeos e notas acerca das obras.

Art Institute of Chicago

O Art Institute of Chicago é bastante lembrado por aparecer no filme “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), sendo mais um dos museus que contam com a possibilidade de visita virtual. O Museu de Belas Artes de Chicago, em Illinois, é particularmente famoso por seu extenso acervo expressionista. Durante a visita, que pode ser realizada em seu site oficial, é possível conhecer a galeria de quadros e participar das experiências interativas com peças selecionadas.

Museu da Acrópole

Também é possível visitar o Museu de Acrópole virtualmente que, como o próprio nome sugere, oferece um registro arqueológico das construções da Acrópole de Atenas, na Grécia. Seu acervo conta também com uma extensa galeria de obras de arte que inspiraram o mundo moderno.

Museu Nacional

O Museu nacional do Rio de Janeiro é um caso bastante particular dessa lista, já que boa parte do acervo foi destruído durante o incêndio que devastou seu edifício em 2018. Entretanto, uma ação promovida pela instituição em parceria com o Arts & Culture trouxe a possibilidade de visitar o espaço virtualmente, observando como ele estava antes de ser destruído pelas chamas. As imagens foram registradas em 2016 e, por meio delas, foi possível elaborar um tour guiado pelo ambiente.

Museus Vaticanos

A cidade do Vaticano abriga algumas das maiores obras de arte já produzidas pela humanidade, presentes em sua construção e nas coleções de autoridades. É possível fazer visitas virtuais em diversos museus e obras da cidade, incluindo até mesmo a Capela Sistina.