Do Diário do Grande ABC



18/04/2020 | 23:59



O mundo tem novo dono do título de homem mais velho vivo. Em 30 de março, a equipe do Guinness World Records enviou (o distanciamento físico atual foi respeitado) certificado especial ao britânico Robert ‘Bob’ Weighton, que confirmou seu posto com idade de 112 anos e um dia.

Natural do Reino Unido, ele nasceu em 1908. Perguntado sobre ter segredo para chegar a essa marca chamativa, disse que não. “(Sou) Um cara comum que só viveu por muito tempo”, comentou Weighton.

Ele assumiu o título depois da morte do japonês Chitetsu Watanabe (1907-2020), que morreu em 23 de fevereiro, com a idade de 112 anos e 355 dias.