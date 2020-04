17/04/2020 | 16:10



Giovanna Ewbank está mesmo empenhada no Tik Tok! Na última quinta-feira, dia 16, a apresentadora publicou um vídeo dançando um dos hits do momento no aplicativo. Mais do que isso, Gioh encantou ao realizar o desafio com um top e uma saia, o que deixou o seu barrigão de grávida à mostra. Como você já sabe, esta é a primeira gestação da artista, que espera por um menino, fruto de seu relacionamento com o ator Bruno Gagliasso.

Nos comentários do post, Giovanna ainda recebeu elogios pela barriga.

Ahhhhh essa barriga, derreteu-se Giovanna Lancellotti.

Que Mama poderosa! Estado de graça!, escreveu Sophie Charlotte.