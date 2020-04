Investidor estrangeiro ingressa com R$ 1,185 bi da B3 no dia 15

17/04/2020 | 14:39



Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 1,185 bilhão na B3 no pregão da última quarta-feira, 15. Naquele dia, o Ibovespa fechou em queda de 1,36%, aos 78.831,46 pontos. Em dia de vencimento de opções sobre o índice, o giro financeiro foi de expressivos R$ 97,4 bilhões.

Essa é a quinta entrada registrada no mês de abril e a maior desde 16 de setembro do ano passado, quando os estrangeiros ingressaram com R$ 1,482 bilhão. Desde outubro a bolsa não registrava mais do que quatro pregões (consecutivos ou não) em um mês com entrada líquida.

Em abril, o saldo de investimento estrangeiro na Bolsa agora está negativo em R$ 6,450 milhões, resultado de compras de R$ 135,345 bilhões e vendas de R$ 135,352 bilhões. No ano, os investidores estrangeiros retiraram R$ 64,343 bilhões do mercado acionário brasileiro.