São Paulo tem uma morte a cada 30 minutos

da Redação



17/04/2020 | 00:01



O Estado de São Paulo registrou ontem uma morte a cada 30 minutos causada pelo novo coronavírus. Somente nas últimas 24 horas foram computados 75 óbitos, ou seja, agora são 853 paulistanos que perderam a luta contra a Covid-19. No Grande ABC a situação não é muito diferente. Somente ontem foram informadas mais dez mortes, totalizando 54.

Os números disponibilizados pela secretaria estadual de Saúde mostram que, a cada dia, há pelo menos 100 novas internações de pacientes. Hoje, são 2.300 casos confirmados da doença internados em hospitais, sendo 1.115 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 1.264 em enfermarias. O número de casos confirmados da Covid-19 chegou a 11.568, ou seja, 2.600 a mais desde segunda-feira.

Já são 209 cidades com pelo menos um caso e 83 municípios com no mínimo um óbito. Entre as vítimas fatais, estão 507 homens e 346 mulheres. As mortes seguem concentrados em pacientes com 60 anos ou mais, totalizando 79,3%.

No Grande ABC, quase metade das 54 mortes foi registrada por São Bernardo, que informou mais dois óbitos ontem, chegando a 25. Santo André (nove), Diadema (sete), São Caetano (sete) e Mauá (seis, três a mais do que na véspera), também já computaram mortes pela doença.

“Deixo os meus sentimentos de profundo pesar e orações de conforto aos familiares neste momento difícil. Reforço o meu pedido para que (as pessoas) permaneçam em casa, porque essa é a melhor forma de frear o contágio, enquanto não temos medicamentos para vencer esse inimigo invisível. Seguiremos trabalhando, ampliando os nossos leitos hospitalares e preparando toda uma estrutura para atender a população, caso seja necessário. Mas não quero, de coração, precisar usar tudo que nós temos à disposição, porque o meu desejo é que você fique bem ao lado de sua família”, publicou em suas redes sociais o prefeito de Mauá, Átila Jacomussi (PSB).

Os casos confirmados também subiram nas sete cidades. Nas últimas 24 horas foram diagnosticadas mais 76 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. Agora já são 742 em toda a região. Além disso, são 3.503 pessoas que aguardam resultados.