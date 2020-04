Região ainda aguarda resultados de 82% dos testes para Covid-19

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:01



O Grande ABC aparece com altos índices de incidência da Covid-19 com relação a outras regiões do País, com 44 mortes, 666 casos confirmados e 3.087 pessoas à espera do resultado de testes até quarta-feira. Apesar de contar com sistema de saúde funcional, ainda vê um déficit na obtenção de resultados dos testes dos pacientes: segundo a mais recente pesquisa do ABC Dados, 82% das pessoas que efetuaram a testagem continuam sem saber o diagnóstico (incluindo 57 vítimais fatais que esperam pelo causa mortis).

O credenciamento do laboratório de análises clínicas da FMABC (Faculdade de Medicina do ABC) para realização das provas está fazendo com que haja maior fluidez, com a avaliação de 200 exames por dia (com espera de 24 horas a 30 horas), de cinco das sete cidades, desde o início desta semana. Ou seja, grande parte das amostras enviadas antes de sexta-feira da semana passada – quando a permissão foi oficializada no Diário Oficial do Estado – seguem na fila à espera de um veredicto.

Segundo a pesquisa – baseada nos boletins epidemiológicos atualizados diariamente pelas prefeituras –, apenas 18% dos casos relatados no Grande ABC obtiveram diagnóstico. “O País é o que menos testa entre os mais atingidos (pela Covid-19). Diante dessa evidência, surge a dúvida em relação aos números de infectados e óbitos atingidos pelo vírus. Qual seria o alcance real da epidemia, uma vez que já se sabe que a grande maioria que procura o sistema de saúde com os sintomas da Covid não fez ou ainda aguarda o resultado dos testes?”, questiona o cientista social Marcos Soares, especialista em opinião pública, mídia e estratégias em comunicação política, um dos idealizadores do ABC Dados. “Tentando dimensionar esse fenômeno, buscamos nos dados divulgados diariamente pelas prefeituras da região alguma indicação que nos ajudasse nesse sentido. Se apenas 20% desses casos forem confirmados, isso já seria suficiente para dobrar o número de infectados na região”, continou ele.

De acordo com o vice-reitor da FMABC e coordenador do laboratório de análises clínicas do centro universitário, Fernando Luiz Affonso Fonseca, existe necessidade e urgência para realização da testagem. “Enquanto não testa, se o paciente tem o sintoma e não chega no sistema de saúde, a gente não consegue identificar a doença. E nós também não sabemos quanto tempo este paciente ficou sem o sintoma para poder infectar outras pessoas. Saiu trabalho recente na Nature (revista acadêmica), de um grupo chinês, que é no início, na fase assintomática da doença, que se tem a maior contaminação”, explicou.

Municípios buscam alternativas