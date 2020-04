Consórcio visa unir ações de universidades com indústrias

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:01



Dando continuidade aos projetos de enfrentamento ao novo coronavírus, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC criou iniciativa que visa unir ideias de universidades da região a empresas que estejam dispostas a financiar boas ações.

Segundo o diretor de programas e projetos do Consórcio, Giovanni Rocco, a iniciativa, batizada como Reconvenção Industrial, tem como objetivo produzir equipamentos para auxiliar no combate da Covid-19, como respiradores para UTIs (Unidades de Terapia Intensiva), máscaras para profissionais de saúde e equipamentos de esterilização das máscaras em hospitais.

“Vamos disponibilizar o acesso ao portal do Parque Tecnológico de Santo André no qual as universidades poderão preencher os dados com as iniciativas criadas”, detalha Rocco.

Um exemplo de parceria entre universidade e empresa na região motivada pelo novo coronavírus está no IMT (Instituto Mauá de Tecnologia), que colocou à disposição sua infraestrutura e profissionais no desenvolvimento do protótipo de ventilador de emergência e teve apoio da montadora Mercedes Benz, que abriu às portas da própria fábrica, em São Bernardo, para ajudar na inovação.

“O aparelho auxilia os ventiladores mecânicos, ou seja, consegue manter um paciente respirando caso tenha algum colapso no sistema do hospital”, destaca o professor do instituto e engenheiro responsável pela FabLab Mauá, Rodrigo Mangoni.

O Consórcio iniciou tratativas com representantes de associações comerciais, secretários de desenvolvimento da região e universidades para iniciarem o projeto. “Já está em andamento uma iniciativa para que estas entidades possam abraçar uma oportunidade”, finaliza Rocco.