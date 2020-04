Empresa demite em massa devido pandemia

Tauana Marin

do Diário do Grande ABC



17/04/2020 | 00:05



Empresa instalada em São Bernardo, a Sono Quality, do ramo de colchões tecnológicos, demitiu 170 funcionários de diversas áreas. A unidade concentra a parte administrativa e de atendimento ao cliente. Questionada diante de denúncias feitas ao Diário, a companhia confirmou as demissões e explicou, em nota, que a decisão é reflexo do “atual cenário da pandemia da Covid-19, onde foi necessária readequação do quadro de colaboradores”.

Segundo ex-funcionários, foram 200 demitidos e cerca de 50 estão sem receber as verbas rescisórias, fora outras reclamações trabalhistas. “Fomos avisados por telefone, recebemos e-mail informando do nosso desligamento”, disse uma das denunciantes, que apresentou o e-mail à reportagem. Uma das denunciantes informou ainda que parcelas do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) estariam atrasadas e que os 40% de multa ainda não foram pagos – a previsão é que seja feito dia 27. <EM>

Segundo a Sono Quality, “o quadro econômico decorrente da pandemia afetou diretamente a movimentação financeira da empresa, tendo sido ofertado acordo para parcelamento das verbas rescisórias, com a imediata liberação dos valores depositados a título de FGTS bem como das guias necessárias à habilitação do seguro-desemprego.”

“Ainda bem que tenho minha mãe, que me auxilia neste momento para pagar minhas contas, mas há pessoas que têm filhos, pagam aluguel, outros que ganham comissão e não têm previsão ainda de como esses benefícios serão recebidos. Para outros, a empresa propõe parcelamento das multas rescisórias em até 12 vezes”, disse outra ex-funcionária.

Ainda de acordo com a nota, a empresa diz que são inverídicas as alegações de coação para o aceite do acordo, “tendo em vista que, independentemente da assinatura do termo, a empresa se comprometeu a cumprir com o parcelamento apresentado, bem como faz a imediata liberação dos valores relativos a FGTS, deixando claro sua boa-fé e a intenção de solucionar a situação da melhor maneira possível, diante do atual cenário.”

O Diário também entrou em contato com o Sintratel (Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing), que, conforme funcionários, é o sindicato que responde pelo setor. No entanto, até o fechamento desta edição não houve retorno.

A Sono Quality mantém unidade fabril em Tremembé, Interior de São Paulo, e, conforme as determinações, deve se manter fechada diante da epidemia.