Procon fiscaliza preços abusivos em Santo André

Flavia Kurotori

Do Diário do Grande ABC



16/04/2020 | 13:35



Em parceria com o Procon Consórcio ABC, o núcleo regional de Santos do Procon de São Paulo está fiscalizando estabelecimentos de Santo André que receberam denúncias de preços abusivos durante a pandemia do novo coronavírus. As diligências estão sendo realizadas desde a manhã de hoje e devem encerrar apenas no fim do dia.

Fabiano Mariano, coordenador do núcleo regional de Santos do Procon de São Paulo, afirmou que a operação de hoje já passou por farmácias, distribuidoras de gás e supermercados. “Estamos fazendo a constatação de preço do produto denunciado e também de outros produtos de primeira necessidade, como arroz e feijão, e, paralelamente, fazemos a notificação para que o estabelecimento apresente a nota fiscal de compra e comprovante de venda de período antes da pandemia e agora (durante a pandemia).”

Os comércios têm até sete dias para apresentar a documentação. A entidade irá analisar se houve aumento dos preços no último mês e, em caso positivo, irá verificar se a oscilação foi abusiva. Se o Procon concluir que a denúncia se confirmou, então o estabelecimento pode ser multado.