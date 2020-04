Felipe Prior encara nova acusação de estupro de uma quarta mulher

16/04/2020 | 12:11



Como você viu, o ex-participante do Big Brother Brasil 20, Felipe Prior, foi acusado de estupro e uma tentativa de estupro por três mulheres, poucos dias após ter se despedido do reality. O arquiteto afirmou que nunca cometeu nenhum crime de abuso sexual contra ninguém, e alegou que não tem conhecimento de nenhuma das denúncias apresentadas. Um inquérito foi aberto e as três supostas vítimas já foram ouvidas pela Delegacia da Defesa da Mulher de São Paulo (1ªDDM). Agora, uma quarta mulher se apresentou, afirmando que também foi violada sexualmente por Prior.

A advogada Maira Pinheiro, uma das representantes das três mulheres que inicialmente acusaram o arquiteto, contou ao jornal Extra que uma nova história envolvendo o ex-BBB chegou ao seu conhecimento.

- Assim que o caso ganhou publicidade, nosso escritório foi procurado por uma mulher que nos relatou também ter sido vítima de crime sexual, ou seja estupro, por parte do Felipe Prior. O caso aconteceu em 2015. Nós vamos apresentar esta nova denúncia ainda esta semana à Polícia Civil. Mas, por enquanto, não vamos dar informações (sobre idade, profissão...) à imprensa que possam identificar essa vítima, afirmou.

De acordo com a delegada Maria Valéria Pereira Novaes de Paula Santos, titular da 1ªDDM, a investigação ouve agora testemunhas dos possíveis crimes.

- O inquérito foi instaurado, as vítimas foram ouvidas, as testemunhas estão prestando seus depoimentos, iremos ouvir o senhor Felipe após o término da oitiva das testemunhas. Nosso trabalho está sendo feito dentro da legalidade e não há interesse em atropelar o andamento normal do procedimento investigatório.

Na última terça-feira, dia 14, Felipe Prior teve um pedido de habeas corpus negado pela Justiça. Ainda segundo informações do Extra, o pedido teria sido realizado no dia 8 de abril com o intuito de impedir uma possível prisão do arquiteto. O documento também pedia a eliminação das acusações realizadas contra o ex-BBB. O habeas corpus também pode ser requisitado caso a pessoa for coagida, intimidada, ou que sinta que sua liberdade e integridade físicas e psicológicas estejam em ameaça.