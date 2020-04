16/04/2020 | 08:00



Maior operadora do País em número de beneficiários, a Amil ampliará para os seus 3,5 milhões de clientes acesso à consulta a distância. O atendimento virtual vem ganhando força nas últimas semanas após a regulamentação emergencial do Ministério da Saúde, em 20 de março. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.