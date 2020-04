Novo plano de financiamento da Fiat deixa primeira parcela para 2021

Da Redação, com assessoria

15/04/2020 | 10:48



Chamado de Forza 2021, o novo plano de financiamento da Fiat foi anunciado nesta semana. Ele permite que o pagamento da primeira parcela do financiamento dos carros da marca seja apenas em janeiro de 2021.

Plano de financiamento da Fiat

A nova condição, válida para compras feitas até 30 de abril, permite pagamento em 36 ou 48 vezes, dependendo da entrada – de 40% ou 50%, respectivamente.

No momento atual da economia, a iniciativa da Fiat tem o objetivo de trazer mais conforto para o cliente que quer ou precisa trocar de carro agora. Iniciar o pagamento do carro financiado no ano que vem não compromete o fluxo financeiro do consumidor nos meses iniciais de incerteza econômica.

“Estamos vivendo um momento desafiador. Diante das incertezas nestes próximos meses, elaboramos um plano que visa trazer maior conforto e segurança para os clientes que buscam um carro novo neste período. Aliviar o fluxo financeiro neste ano, para iniciar o pagamento das parcelas somente em 2021, é algo inédito e muito relevante neste momento”, afirma Herlander Zola, Diretor do Brand Fiat e Operações Comerciais Brasil.

Ambiente digital

Em tempo de restrições por conta da pandemia da covid-19, a marca oferece canais digitais para a compra dos veículos. O “Plantão Fiat”, destaque no site da marca, esclarece as principais dúvidas dos clientes, orienta sobre novos canais de atendimento e dá dicas importantes sobre cuidados pessoais e com os veículos da marca.

No site da Fiat também é possível encontrar os contatos de atendimento via WhatsApp das concessionárias, sendo que muitas delas estão prestando assistência ao consumidor 100% online para todo o processo de vendas (negociação, test drive e entrega do veículo).

O ambiente digital da Fiat ainda conta com o Market Place de Ofertas, uma área dedicada a ofertas diretamente do estoque da rede de concessionárias.

Jeep vai pagar parcelas

Outra marca do grupo FCA, a Jeep também está com um plano de financiamento diferenciado. A empresa anunciou que irá pagar algumas parcelas de quem comprar os modelos Renegade e Compass. Veja todos os detalhes aqui.

Foto: Divulgação 1. Chevrolet Onix – 12.007 unidades Foto: Divulgação 2. Ford Ka – 7.103 unidades Foto: Divulgação 3. Hyundai HB20 – 7.042 unidades Foto: Divulgação 4. Chevrolet Onix Plus – 6.670 unidades Foto: Divulgação 5. Fiat Argo – 6.071 unidades Foto: Divulgação 6. Volkswagen Gol – 5.681 unidades Foto: Divulgação 7. Jeep Renegade – 4.492 unidades Foto: Divulgação 8. Volkswagen T-Cross – 4.417 unidades Foto: Divulgação 9. Renault Kwid – 4.109 unidades Foto: Divulgação 10 Volkswagen Polo – 3.774 unidades Foto: Divulgação 11. Toyota Corolla – 3.643 unidades Foto: Divulgação 12. Ford Ka Sedan – 3.627 unidades Foto: Divulgação 13. Nissan Kicks – 3.597 unidades Foto: Divulgação 14. Fiat Mobi – 3.527 unidades Foto: Divulgação 15. Hyundai Creta – 3.484 unidades Foto: Divulgação 16. Renault Sandero – 3.303 unidades Foto: Divulgação 17. Jeep Compass – 3.059 unidades Foto: Divulgação 18. Honda HR-V – 2.761 unidades Foto: Divulgação 19. Volkswagen Virtus – 2.562 unidades Foto: Divulgação 20. Ford Ecosport – 2.050 unidades Foto: Divulgação 21. Chevrolet Tracker – 1.907 unidades Foto: Divulgação 22. Hyundai HB20S – 1.778 unidades Foto: Divulgação 23. Toyota Yaris HB – 1.700 unidades Foto: Divulgação 24. Fiat Cronos – 1.557 unidades Foto: Divulgação 25. Nissan Versa – 1.467 unidades Foto: Divulgação 26. Volkswagen Fox/Cross Fox – 1.467 unidades Foto: Divulgação 27. Honda Civic – 1.356 unidades Foto: Divulgação 28. Volkswagen Voyage – 1.340 unidades Foto: Divulgação 29. Chevrolet Spin – 1.274 unidades Foto: Divulgação 30. Honda Fit – 1.274 unidades Foto: Divulgação 31. Renault Logan – 1.264 unidades Foto: Divulgação 32. Caoa Chery Tiggo 5X – 1.192 unidades Foto: Divulgação 33. Toyota Yaris Sedan – 1.165 unidades Foto: Divulgação 34. Renault Captur – 1.117 unidades Foto: Divulgação 35. Fiat Uno – 1.104 unidades Foto: Divulgação 36. Renault Duster – 1.015 unidades Foto: Divulgação 37. Fiat Siena – 913 unidades Foto: Divulgação 38. Toyota Etios Hatch – 823 unidades Foto: Divulgação 39. Volkswagen up! – 812 unidades Foto: Divulgação 40. Citröen C4 Cactus – 804 unidades Foto: Divulgação 41. Honda WR-V – 785 unidades Foto: Divulgação 42. Volkswagen Tiguan – 769 unidades Foto: Divulgação 43. Toyota Hilux SW4 – 736 unidades Foto: Divulgação 44. Honda City – 707 unidades Foto: Divulgação 45. Chevrolet Cruze Sedan – 656 unidades Foto: Divulgação 46. Toyota Etios Sedan – 502 unidades Foto: Divulgação 47. Caoa Chery Tiggo – 403 unidades Foto: Divulgação 48. Nissan March – 388 unidades Foto: Divulgação 49. Fiat Doblò – 378 unidades Foto: Divulgação 50. Volkswagen Jetta - 353 unidades