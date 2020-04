Mauá Plaza Shopping doa mil cestas básicas para famílias da cidade

Yara Ferraz

Do Diário do Grande ABC



14/04/2020 | 15:28



O Grupo Peralta, proprietário do Mauá Plaza Shopping, doou 17 mil quilos de alimentos organizados em mil cestas básicas para o Fundo Social de Solidariedade da cidade. O objetivo é beneficiar dezenas de famílias que estão em situação de vulnerabilidade social devido à pandemia do coronavírus.

"Em 18 anos de empreendimento, o Mauá Plaza sempre esteve ao lado dos munícipes apoiando projetos sociais, culturais e esportivos. Nesse momento delicado não seria diferente. Mais do que nunca, agora é hora de total união! Temos certeza que juntos vamos superar todas as dificuldades!", reforça o gerente geral do shopping, Rafael Comenale.

Além dos alimentos, o Grupo também doará 300 litros de óleo de cozinha para o Fundo Social.