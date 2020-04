Gerenciamento da equipe remota

Maria Sartori

diretora de recrutamento da Robert Half



14/04/2020 | 00:04



Não é fácil gerenciar uma equipe que está trabalhando em home office. O desafio é ainda maior para os líderes que ainda estavam presos ao modelo tradicional de trabalho e se viram obrigados a migrar para o ambiente remoto, da noite para o dia, em decorrência da Covid-19. Mas, acredite, é possível se adaptar a esse novo cenário e até pensar em incorporar o home office ao pacote de benefícios dos colaboradores. Para auxiliar os gestores a orquestrar os trabalhos, destaco a seguir cinco estratégias:

1 – Mantenha a comunicação com o time

A mesma informação deve chegar a todos os colaboradores, de maneira fácil e frequente. Caso contrário, você corre o risco de contar com uma equipe desalinhada e improdutiva. Por isso, estabeleça uma frequência de reuniões virtuais, preferencialmente com o uso de vídeo. Aproveite o bate-papo para comunicar expectativas, entender o andamento das ações, estabelecer processos e mapear possíveis dúvidas.

2 – Não caia na tentação de fazer microgerenciamento

Crie um calendário com datas e horários para que todos se reúnam virtualmente e comunique quais são o caminhos para o agendamento de conversas individuais. Paralelamente a isso, pelo menos uma vez por dia, faça contatos individuais breves, seja um e-mail, mensagem instantânea ou telefone. Porém, tenha cuidado com o excesso de controle. Quem trabalha a distância precisa ter certeza de que o gestor acredita que a equipe vai produzir como se estivesse no escritório, trabalhando nos mesmos horários, cumprindo os prazos e mantendo a produtividade.

3 – Estimule o equilíbrio entre a vida pessoal e profissional

O home office tem muitas vantagens, mas pode ser um vilão de profissionais muito dedicados, que tenderão a estender as horas do expediente além do necessário. Então, ressalte para o seu time a importância de manter a disciplina no horário comercial para poder usufruir da qualidade de vida proporcionada pelo trabalho remoto.

4 – Lidere pelo exemplo

Bom líder é aquele que inspira o time pelo exemplo. Dessa forma, não demore para responder e-mails ou mensagens instantâneas, esteja disponível no horário de expediente, seja pontual nos encontros virtuais e comunique o grupo caso precise se ausentar das atividades por longo período.

5 – Respeite os horários da equipe

O momento que vivemos já é naturalmente estressante. Para os profissionais que não gostam de trabalhar remotamente ou são estreantes nesse modelo de trabalho, o desafio é ainda maior. Então, salvo em casos de emergência, permita que todos os colaboradores se desconectem do trabalho após o horário oficial do expediente, incluindo fim do dia e fins de semana. Colaboradores sem cansaço ou estresse tendem a ser mais produtivos e criativos.