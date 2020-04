Volkswagen T-Cross completa 1 ano no Brasil: vejas as modificações do SUV em 2020

Da Redação

Do Garagem360



13/04/2020 | 14:48



O T-Cross, primeiro SUV produzido pela Volkswagen no País, chegou ao mercado há 1 ano, com a missão de elevar o patamar de tecnologia e conectividade no segmento de SUVs compactos. Fora isso, o modelo inaugurou uma nova experiência de venda para o consumidor, totalmente digital.

Volkswagen T-Cross

Durante este período, a fábrica da Volkswagen em São José dos Pinhais (PR) produziu mais de 80 mil unidades do T-Cross, sendo cerca de 50 mil unidades destinadas ao mercado brasileiro. Além disso, o modelo também obteve uma boa aceitação nos países da América Latina, somando quase 23 mil unidades na região.

A planta do T-Cross adota as inovações da Indústria 4.0, com benefícios, como redução no tempo de ajuste das ferramentas, dimensionamento enxuto, redução de custos, fluxo logístico otimizado e novas tecnologias nos processos. O T-Cross é feito na Estratégia Modular MQB, que é o mais moderno conceito de produção da Volkswagen no mundo.

1º carro conectado da América Latina

Os veículos baseados na Estratégia Modular MQB proporcionam avanços em termos de design, inovação, alta performance e segurança. Isso permite ao T-Cross oferecer benefícios de categorias superiores para o segmento de SUVs compactos.

Um exemplo é o VW Connect, primeira plataforma digital que conecta as principais informações do veículo em um aplicativo. O T-Cross também conta com o “Manual Cognitivo”, que utiliza o sistema IBM Watson para responder aos motoristas questões sobre o veículo, incluindo informações contidas no manual do carro.

Experiência totalmente digital

O Brasil foi o primeiro mercado a implementar a Concessionária Digital Volkswagen, um conceito inovador de venda de automóveis. Equipadas com ferramentas digitais – como tela touch e óculos de realidade virtual -, elas proporcionam uma nova experiência do cliente com a Marca.

O projeto é voltado a um novo perfil de consumidor, que busca tecnologia, sofisticação, design e conectividade. Com os óculos de realidade virtual, os clientes podem “entrar” nos veículos da VW. Por meio de totens, os clientes pesquisam detalhes e diferenciais dos veículos, condições de compra e financiamento.

T-Cross 2020

No T-Cross 2020/2020, a estrutura de oferta das versões 200 TSI, Comfortline 200 TSI e Highline 250 TSI ficou mais enxuta e atraente. A maior parte dos itens passou a ser de série, e não mais opcionais.

O T-Cross Comfortline 200 TSI, por exemplo, passou a ser equipado de série com algumas exclusividades do segmento, como o painel digital (Active Info Display) de 10,25’’. Com isso, o T-Cross oferece uma relação custo-benefício melhor.

Design

O design do T-Cross também merece atenção. O veículo conta com faróis com luz de condução diurna e lanternas traseiras, todos em LED, junto aos acentuados vincos da lataria e opcional teto solar panorâmico.

Além da cor exclusiva, o Bronze Namíbia, o modelo também está disponível em mais 7 cores, além das possíveis combinações em dual color, com o teto em uma cor e o restante do carro em outra.

Segurança e conforto

O T-Cross, que é 5 estrelas – nota máxima – no Latin NCAP, programa que avalia a segurança dos automóveis, também conta com uma série de diferenciais que, além de garantir a segurança dos passageiros, trazem conforto e dirigibilidade para o cliente.

Alguns destes itens exclusivos são o XDS+ (Sistema de bloqueio eletrônico do diferencial), que permite uma melhor distribuição da tração nas quatro rodas, o que previne, por exemplo, acidentes em curva; o ESC (Controle Eletrônico de Estabilidade) com Sistema de Frenagem Automática Pós-Colisão, que evita a perda de estabilidade direcional em curvas ou mudanças repentinas de direção; sensores dianteiros e traseiros de estacionamento; opcionais de modo de condução; e o aclamado Park Assist 3.0, que auxilia em manobras de estacionamento.

