Unipar anuncia novo diretor comercial

Do Diário do Grande ABC



13/04/2020



A Unipar, indústria química com unidade na região, e que produz cloro, soda, derivados do cloro e PVC na América do Sul, anunciou a chegada do executivo Alexandre de Castro como novo diretor comercial de PVC da companhia.

Castro chega à Unipar para liderar o time de vendas da divisão nas operações de Brasil e Argentina. A Unipar mantém três plantas localizadas em Cubatão e Rio Grande da Serra, ambas no estado de São Paulo, e em Bahía Blanca, na província de Buenos Aires, a 650 quilômetros da capital portenha.

Egresso da Braskem, onde ficou por quase 16 anos, Alexandre de Castro também passou pela Dow Chemichal. "Venho para a Unipar participar deste movimento de consolidação da companhia como uma das principais fabricantes de PVC da América do Sul, região onde já é líder absoluta na produção de cloro e soda, insumos essenciais para a cadeia de produção do PVC", afirmou.

Alexandre é formado em Administração de Empresas pela FGV (Fundação Getúlio Vargas), possui MBA em Gestão Empresarial para a Indústria Química pela UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro), além de já ter integrado o Programa de Formação para Líderes Globais, da Fundação Dom Cabral.