De quarentena, Silvio Santos instrui SBT a transmitir concurso sobre o coronavírus

12/04/2020 | 15:10



Mesmo de quarentena e impedido de gravar seus programas por fazer parte do grupo de risco do coronavírus, Silvio Santos continua criando conteúdo para o SBT, de acordo com o colunista do UOL, Leo Dias. A mais nova ideia é um concurso cultural baseado justamente no surto da doença.

De volta ao Brasil, o dono da emissora instruiu que o canal transmitisse uma campanha publicitária com sua proposta: um concurso para que o público complete um jingle sobre a Covid-19, com direito a um prêmio de cinco mil reais para o telespectador que adivinhar corretamente as palavras que faltam.

O anúncio começou a ser transmitido no último sábado, dia 11, durante o Programa da Maisa. O jingle, apelidado na emissora de melô do coronavírus, é bem claro, e traz a frase:

O coronavírus é muito feroz! ?. todo mundo e também ?. nós!

Ainda segundo o colunista, a resposta da charada será revelada em boletins publicados no decorrer da programação do SBT, em um formato semelhante ao de algumas campanhas da Mega Sena.