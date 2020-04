Epicentro da pandemia nos EUA, Nova York se aproxima de 10 mil mortos

12/04/2020 | 14:17



O Estado de Nova York somou 758 mortes em 24 horas em decorrência da covid-19. Agora, Nova York tem 9.385 óbitos atribuídos à doença pelo novo coronavírus, e deve superar a marca dos 10 mil mortos nas próximas horas. As informações foram divulgadas pelo governador do estado, Andrew Cuomo, em coletiva de imprensa transmitida nas redes sociais.

Em todo o Estado de Nova York, os contaminados já são mais de 180 mil. Nova York é o epicentro da contaminação nos Estados Unidos, que já passou do meio milhão de contaminados e tornou-se o país com mais vítimas da covid-19, com mais de 20 mil mortos de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

Na coletiva, o governador Cuomo disse que ainda é prematuro falar em reabrir o comércio e retomar as aulas, mesmo com projeções que tratam o mês de junho como possível período para a flexibilização das medidas de restrição. "Ainda há um longo caminho até junho, não dá para prever nada", disse Cuomo.