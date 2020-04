Creche para animais abre portas e ajuda a quem precisa

Yasmin Assagra

do Diário do Grande ABC



12/04/2020 | 00:03



O que antes eram apenas doações ao universo dos pets precisou atravessar barreiras para ajudar outras pessoas, principalmente as que estão precisando de doações por causa da pandemia do novo coronavírus. Diante disso, as proprietárias da creche Queen’s Dogs, no Parque das Nações, em Santo André, se sensibilizaram, decidiram se mover por uma causa e iniciaram uma corrente de solidariedade.

Mônica Mariane Pereira, 37 anos, e Fabiane Pereira, 39, iniciaram, na semana passada, um projeto destinado a arrecadar alimentos não perecíveis, em específico, itens que compõem a cesta básica, como arroz, feijão, óleo e açúcar, e produtos de limpeza, sobretudo, álcool e água sanitária. Na primeira semana foram arrecadados cerca de 92 quilos de alimentos.

“Sempre arrecadamos ração, cobertores e roupas para cachorros e gatos e doamos, mas percebemos, com essa pandemia do coronavírus, que podemos ajudar de outra forma e atender às necessidades de quem precisa”, declara Mônica.

O objetivo do projeto é recolher semanalmente os itens e distribuir aos projetos sociais de igrejas da região, que entregam a asilos e locais já mapeados na região que precisam dos alimentos e produtos de higiene. “Nós somos um ponto de arrecadação que entrega a quem já está na linha de frente há muito tempo”, declara a proprietária.

A divulgação para arrecadarem os itens começou com clientes da creche e vizinhos do unidade, e seguiu com publicações nas redes sociais. “A partir daí, acredito que nossos clientes se mobilizaram também e acabamos arrecadando além do que imaginávamos. Como deixamos a cesta de doação visível, conseguimos recolher itens da vizinhança também. Isso é muito bom”, detalha Mônica.

De início, como algo emergencial, a creche se mobilizou para auxiliar os estoques das igrejas. “Sempre trabalhamos com projetos sociais, então sabemos que quanto mais as pessoas se mobilizarem por alguma causa, melhor será o resultado. Então, se na primeira semana conseguimos 92 quilos, vamos estender a ação pelo menos por mais 10 dias para poder ajudar mais pessoas”, ressalta.

Os moradores que quiserem colaborar com o projeto precisam entrar em contato com a creche de animais pelo telefone (11) 94954-4013.