Ex-paquita Priscilla Couto revela que era obrigada a emagrecer para continuar no programa de Xuxa Meneghel

11/04/2020 | 19:10



Nem tudo são flores para quem trabalha na televisão. Uma prova disso é Priscilla Couto. A moça, que foi paquita do programa de Xuxa Meneghel durante os anos 80 e 90, revelou as pressões a que era submetida nos bastidores para manter uma forma física muito magra.

Na última semana, a advogada conversou com Andréa Sorvetão, que era chamada de Xiquita na época do Xou da Xuxa, através uma live no Instagram. Priscilla, que passou a trabalhar com Xuxa aos 11 anos de idade, contou que sofreu muito para ter um peso baixo.

- Como entrei muito menina, meu corpo foi mudando. Fui ganhando peito, virando mulher. Não entendiam isso, e insistam que eu estava gorda. Eu quase não comia, como poderia estar gorda? Não aguentava mais aquilo, confessou.

A personagem Catuxita ainda deu detalhes sobre a relação de trabalho conflituosa:

- Tinham um prazer de colocar uma pressão muito grande na gente. Fui muito pressionada. Era chamada de gorda. Marlene [Mattos, diretora da atração] dizia que eu tinha que emagrecer, mas a pressão de outras pessoas em torno dela era ainda maior.

A situação permaneceu até 1995, quando Priscilla foi substituída ao atingir a maioridade, dando lugar a uma nova geração.