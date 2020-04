Juliana Paiva relembra do pai com reprise de 'Totalmente Demais'

11/04/2020 | 15:11



Por vezes, algumas relações dos personagens de televisão existem também na vida dos atores. É o caso de Juliana Paiva que, assim como suas personagens Luna (Salve-se quem puder) e Cassandra (Totalmente Demais), tinha uma relação muito próxima com seu pai, Gilmar dos Santos.

Gilmar faleceu em setembro de 2019, aos 64 anos de idade, vítima de um infarto.

A atriz relatou ao jornal Extra como foi difícil retomar o trabalho logo após a perda do pai, mas afirma que a novela acabou ajudando-a a superar a situação:

- Quando tudo aconteceu, eu estava na preparação para Luna. Achei que não ia voltar. Pensei: Não tenho condições. Como vou contar uma história, dar vida a uma personagem se a minha está de cabeça para baixo? Segui muito por amor ao meu pai, porque sei que ele gostaria que a gente estivesse bem, seria uma preocupação extra se eu tivesse parado.

E continuou:

- A novela me ajudou muito. Voltei a trabalhar dez dias depois [da morte dele]. A cabeça só pensava no que tinha acontecido, gravei muito sem dormir. Mas Deus sabe de todas as coisas, e meu pai está orgulhoso também.

Com a reprise de algumas novelas da Globo por conta do coronavírus, entre elas a comédia de 2015 Totalmente Demais, a morena relembrou como o pai gostava da personagem Cassandra. Por conta disso, a reexibição tem um gostinho especial:

- Cassandra era a personagem predileta dele. Então, a volta dela tem um gosto de homenagem.