Quantos filhotes uma coelha pode ter?

Luís Felipe Soares



11/04/2020 | 23:57



A quantidade de filhotes de uma coelha ao longo da vida depende de sua raça. Tipos menores do animal chegam a ter de quatro a cinco herdeiros, com espécies maiores chegando a dar entre oito e 12 filhos por ninhada. Imagine que as fêmeas da espécie podem ficar ‘grávidas’ de a três a cinco vezes ao ano, tendo média de 25 (raças pequenas) e 60 filhotes (raças grandes) até o fim de sua jornada.

Os coelhos são mamíferos e têm período gestacional considerado curto, durando de 29 a 35 dias entre a fecundação, o desenvolvimento dos embriões na barriga da mãe e o nascimento dos filhos. Um ser humano, por exemplo, precisa de cerca de 280 dias, ou quase 40 semanas, para dar origem a uma criança.

Quando é tempo de acasalamento, o macho fareja a fêmea e, se a coelha permitir, monta-a para realizar o ato. Em seguida descansam e podem repetir a ação. Detalhe que toda a interação entre o casal dura alguns segundos. Isso ocorre por causa do alto metabolismo (série de reações químicas dentro do organismo) desse tipo de animal, além do fato de serem presas fáceis na natureza, fazendo com que não tenham tanto tempo livre enquanto possíveis predadores podem aparecer e atacá-los.

O cardápio de um coelho é marcado por folhas e forragens, típico de um ser herbívoro (que se alimenta basicamente de vegetais, caso da cenoura). Animais domésticos devem ter prato dividido com cerca de 70% da comida sendo feno, bom para saúde dos dentes e do aparelho gastrointestinal, e 30% contendo ração de boa qualidade. Também podem só ‘beliscar’ frutas, uma vez que elas possuem frutose e são capazes de causar alterações no estômago.

Chocolates ganham força com a chegada da Páscoa, celebrada hoje, mas o doce é proibido de ser oferecido ao animal. Não caem nada bem quando comidos pelo bicho e, em casos extremos, geram intoxicação alimentar.

Consultoria de Melina Paiuca, médica-veterinária pós-graduada em medicina de animais silvestres e especialista em animais silvestres e exóticos da clínica SantaVet, de São Bernardo.