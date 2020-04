Sonia Abrão posta foto de Chorão ainda criança e viúva do cantor desabafa sobre como ele estaria lidando com o coronavírus

09/04/2020 | 16:10



O cantor Chorão completaria 50 anos de idade nesta quinta-feira, dia 9. Infelizmente, o vocalista do grupo Charlie Brown Jr. morreu em 2013, aos 43 anos, por intoxicação de cocaína. Apesar da morte precoce, o músico continua sendo lembrado pelos fãs e familiares, e suas músicas permanecem nas playlists de muita gente. Para prestar uma homenagem, a prima de Chorão, a jornalista e apresentadora Sonia Abrão, compartilhou um clique do artista ainda criança, e confessou que as fotos do primo nunca saíram do cantinho de memórias da família.

Entre as fotos da nossa família, essa do Alê [Alexandre Magno Abrão, seu nome de completo] nunca saiu do porta-retratos, há quase 50 anos! Era um garotinho lindo e muito inteligente, mas ninguém imaginava que se tornaria o Chorão e faria história na música com a banda Charlie Brown Jr. Hoje é o dia dele! E vai ser sempre, apesar da ausência!

Sonia ainda compartilhou uma arte especial em homenagem ao aniversário de Chorão.

Hoje, ele faria 50 anos!!! Foi embora antes da hora! Mas Deus é quem sabe, né? #chorãoforever, escreveu.

A viúva do músico, a escritora Graziela Gonçalves, também se manifestou. No Instagram, Grazon, como era chamada por Chorão, fez um desabafo sobre como o cantor estaria lidando com a pandemia do novo coronavírus.

09.04. Inevitável pensar como você estaria lidando com toda loucura que estamos vivendo atualmente no Brasil e no mundo. Eu não tenho bola de cristal, mas te conheci o suficiente para saber que você estaria indignado com muitas coisas e que transformaria esse sentimento em letras maravilhosas para a gente cantar e refletir. Te conheci o suficiente para saber que você falaria em união, liberdade, consciência e principalmente amor. Que você falaria de como nosso planeta não aguenta mais tanta destruição da natureza, de como a desigualdade social empurra cada vez mais gente para a miséria. Te conheci o suficiente para saber que você usaria sua plataforma para falar que, mais do que nunca, precisamos dar valor às coisas simples, que precisou aparecer uma partícula invisível para que todos nós descobríssemos o quanto vale poder dar um abraço, o quanto vale ter as pessoas que amamos perto da gente, o quanto vale nossa liberdade de apenas poder sair na rua. Te conheci o suficiente para saber que você nos faria sorrir e ter esperança, mas também nos faria pensar a respeito de como ser melhor para o mundo que vai surgir depois disso tudo.e é embalada por esse pensamento que gostaria de pedir para cada um de vocês usar o dia de hoje para pensar em tudo isso, para pensar no que precisamos mudar, em como podemos ser pessoas melhores para o planeta, para nossa sociedade e para as pessoas que estão ao nosso redor. Em como podemos ter mais amor nas nossas atitudes, nos nossos gestos e palavras. Em como podemos ser mais generosos, ter mais compaixão e compreender que quando julgamos o próximo não construímos nada, apenas revelamos facetas de nós mesmos. Chegou a hora de entender que somos um coletivo, que estamos todos ligados pela mesma energia e que cabe a cada um de nós fazer com que essa energia se transforme de dor em AMOR. Chegou a hora. Muita luz para você Alê, muita luz para todos nós.

