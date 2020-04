Coronavírus: 5 dicas de proteção para caminhoneiros

Da Redação, com assessoria

Adotado por parte da população brasileira, o isolamento social ajuda a reduzir a propagação do novo coronavírus. Pessoas que atuam com serviços essenciais, como os caminhoneiros, estão liberadas para continuar trabalhando fora de casa. Entretanto, é preciso adotar algumas medidas de proteção.

A equipe do aplicativo de cargas e serviços TruckPad fez uma lista com algumas dicas para os caminhoneiros se protegerem.

5 dicas de proteção para caminhoneiros

1. Higienize o volante e as áreas de maior contato no caminhão

Os cuidado básicos recomendados a todos seguem valendo, como lavar as mãos, usar álcool em gel e cobrir o rosto com o cotovelo para tossir ou espirrar. Além disso, é importante higienizar periodicamente partes do caminhão de contato constante, como o volante, o câmbio e as maçanetas das portas, com álcool 70%.

2. Use a tecnologia a seu favor

Faça uso de aplicativos que ajudem nesse momento. Encontrar carga (sem ter que ir aos terminais), agendar serviços de manutenção e até encontrar restaurantes abertos pode ser mais uma tarefa mais fácil pelo celular, sem precisar rodar de forma desnecessária. Sabendo da diminuição de pontos de alimentação nas rodovias, a Raster criou uma lista de serviços ativos, que pode ser consultada neste link.

3. Não deixe de se alimentar e dormir bem

Manter o corpo saudável e o sistema imunológico em dia é essencial para esse momento. Por isso, mesmo trabalhando, não deixe de tirar um tempo para descansar, ter um sono de qualidade e se alimentar bem, comendo frutas e verduras sempre que possível.

4. Evite contato próximo na hora de carregar e descarregar

Na hora de carregar o caminhão ou fazer entregas, procure ficar distante das outras pessoas e evite cumprimentos. Essa medidas podem parecer drásticas, mas são importantes para evitar a proliferação do vírus e permitir que todos voltem às atividades normais o quanto antes.

5. Deixe sapatos e roupas do trabalho do lado de fora ao voltar para casa

Ao retornar para casa após uma jornada de trabalho, deixe os sapatos e as roupas logo na entrada da casa e leva-se diretamente ao local de lavagem, evitando possíveis contaminações ao resto da casa.

