Em meio à pandemia do coronavírus, Kate Middleton e príncipe William fazem chamada de vídeo com crianças

09/04/2020 | 10:10



Kate Middleton e príncipe William também estão colaborando com o isolamento social! Na última quarta-feira, dia 8, o casal fez uma chamada de vídeo com alunos e profissionais de uma escola em West Yorkshire, na Inglaterra, para falar sobre os cuidados durante a pandemia do novo coronavírus.

O duque e a duquesa de Cambridge conversaram com as crianças que estão abrigadas na escola e usam o espaço para se proteger e protegerem outros que estão mais expostos ao vírus. As crianças, que estão abrigadas na escola durante as férias de Páscoa do Reino Unido, são filhos de pessoas que trabalham em serviços essenciais e não podem estar em isolamento social, como médicos, enfermeiros, motoristas e funcionários de supermercados. Elas contam o com o apoio do local para se resguardarem no momento difícil também para as famílias.

Na chamada, William e Kate também fizeram elogios aos trabalhadores do NHS, o serviço de saúde pública do Reino Unido, e aproveitaram para desejar feliz Páscoa a todos.

O duque e a duquesa de Cambridge ligaram para os professores e funcionários da Casterton Primary Academy para agradecê-los por seu trabalho e dedicação - e desejar às crianças uma feliz Páscoa, disse a legenda da publicação na conta do Instagram do Palácio de Kensington.