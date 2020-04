BC da Austrália mantém juro básico em 0,25%, mas alerta sobre impacto de vírus

07/04/2020 | 04:31



O Banco Central da Austrália (RBA, pela sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros inalterada, na mínima histórica de 0,25%, após concluir reunião de política monetária regular nesta terça-feira, mas alertou que a economia do país sofrerá forte impacto da pandemia de coronavírus no segundo trimestre.

Além do juro básico, o BC australiano também manteve a meta para o juro do bônus soberano de três anos, igualmente em 0,25%.

"Há considerável incerteza sobre a perspectiva de curto prazo da economia australiana...espera-se que uma contração econômica muito grande seja registrada no trimestre até junho e espera-se que a taxa de desemprego suba ao maior nível em muitos anos", como resultado dos efeitos adversos do coronavírus, comentou o presidente do RBA, Philip Lowe, em comunicado.

Os juros deverão permanecer baixos por um longo período", acrescentou Lowe.

"(Estamos) comprometidos a fazer o que for possível para apoiar os empregos, renda e empresas, enquanto a Austrália lidar com o coronavírus. (Não vamos) elevar a taxa básica até que seja feito progresso em direção ao emprego pleno e (estejamos confiantes) de que a inflação esteja de forma sustentável dentro da meta de 2% a 3%", disse o chefe do RBA. Fonte: Dow Jones Newswires.