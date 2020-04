Anitta manda a real sobre La Casa de Papel e recebe resposta inusitada da Netflix

06/04/2020 | 10:10



Anitta não para de causar! Após chamar a atenção ao se manifestar nas redes sociais sobre as acusações de assédio e estupro envolvendo Felipe Prior, a cantora acabou cutucando o serviço de streaming Netflix ao declarar que a quarta temporada de La Casa de Papel, que estreou no dia 4 de abril, é uma encheção de linguiça desnecessária.

Tudo aconteceu no último domingo, dia 5, quando a cantora resolveu comentar um dos episódios da série espanhola em seu Twitter.

Não darei spoiler... mas La Casa de Papel morreu pra mim no episódio 6. Quem já viu sabe o porquê. Fim, começou ela, que foi apoiada por alguns fãs, inclusive um em especial que definiu a quarta temporada como bem forçada.

Como resposta, Anitta escreveu:

Também achei uma encheção de linguiça desnecessária.

Na sequência, a cantora aproveitou o assunto e lançou o seguinte questionamento em uma nova publicação:

Vocês também tem agonia quando a série tem muitas temporadas?.

Foi aí que o perfil da Netflix fez questão de responder e ironizou a colocação.

E o tanto de clipe que você tem?, perguntou.

Anitta, por sua vez, devolveu com uma resposta afiada:

É por isso que tem uns que viram e outros não. Às vezes a gente perde a mão?

O tweet da cantora ganhou uma baita repercussão e, como consequência, recebeu mais de dez mil curtidas. O perfil do serviço de streaming, porém, desconversou, dizendo:

Por mim todos os seus clipes mereciam mais temporadas.

Na ocasião, Anitta ainda aproveitou para elogiar a série Elite, que possui apenas três temporadas.

Por exemplo, Elite, pra mim tem o tamanho perfeito de série.

E ainda listou algumas produções que, segundo ela, perderam a mão pela quantidade de temporadas.

Tem séries eu amava mas não aguentei acompanhar a saga interminável. The Walking Dead, Orange is the new Black, Supernatural? Menor condição?