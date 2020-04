Doria anuncia crédito suplementar para microempreendedores

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) acaba de anunciar crédito suplementar para atender os microempreendedores. As linhas de crédito vão até R$ 50 mil - custeados pelo montante de R$ 150 milhões - que poderão ser solicitados a partir de segunda-feira. O chefe do Estado disse que, no início da tarde, ele e outros seis governadores enviarão carta para o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) solicitando ações do governo federal para evitar colapso econômico.

"Já havíamos disponibilizado meio milhão de crédito pelo por meio do banco do povo e agora vamos acrescentar mais R$ 150 milhão de reais, totalizando R$ 650 milhões de microcrédito", define o governador. Do montante, R$ 100 milhões serão pelo banco do povo e o restante pelo Sebrae São Paulo.

Quem tiver interesse de pedir emprestado até R$ 3 mil, não será necessário apresentar avalista e o pagamento só terá de ser feito daqui a 90 dias. O valor total poderá ser dividido em até 36 vezes.

O governo também aumentará a capacidade de confecção de máscaras no sistema prisional, que será feito, agora, 50 mil unidades por dia. A produção chegará a 4 milhões por unidade (Tremembé, Tupi Paulista, Andradina, Araraquara e Itaí).

DIAGNÓSTICO

O presidente do Instituto Butantan Dimas Tadeu Covas disse que será feito um mutirão para zerar todos os exames feitos pelos casos suspeitos de coronavírus. Além do Adolfo Lutz, os Hospitais das Clínicas da USP, o Hemocentro de Ribeirão Preto, o Hospital das Clínicas da Unicamp e laboratórios privados estão trabalhando para tanto. "Vamos zerar a fila o mais rapidamente possível por meio do mutirão", garante.

101 creches municipais

Até o momento o Brasil tem 6.839 casos confirmados e 240 óbitos. Em São Paulo são 2.981 infectados e 165 óbitos.