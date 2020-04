02/04/2020 | 08:56



O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) avançou em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento de março, informou nesta quinta-feira, dia 2, a Fundação Getulio Vargas (FGV). No mês, o índice subiu 0,34%, acima tanto da taxa de fevereiro (-0,01%) quanto da registrada na terceira quadrissemana do mês (0,18%).

Na comparação com a divulgação anterior, os maiores acréscimos foram registrados em Belo Horizonte (0,05% para 0,41%), Salvador (0,31% para 0,54%) e Rio de Janeiro (0,47% para 0,61%). Houve aumento ainda nas taxas de Brasília (0,07% para 0,16%), Recife (0,32% para 0,45%), Porto Alegre (-0,13% para 0,02%) e São Paulo (0,25% para 0,37%).