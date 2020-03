Kylie Jenner revela que é super reservada e que não é adepta a mandar nudes

29/03/2020 | 14:11



Kylie Jenner fez diversas revelações em um novo vídeo postado em seu canal no YouTube na última sexta-feira, dia 27. A empresária se reuniu com suas melhores amigas, ressaltando que a gravação foi antes das moças entrarem em quarentena por conta do novo coronavírus, para jogar um jogo divertido.

Stassie Karanikolaou, Yris Palmer e a assistente pessoal de Kylie, Victoria Villarroel, comentaram quem era a mais provável de fazer as coisas listadas. Entre os itens estava ter nudes vazados.

Apesar de estar acostumada a expor sua vida na televisão e na internet, a mãe de Stormi se mostrou bastante discreta quando o assunto envolve nudez. Ela contou que não envia fotos de suas partes íntimas para ninguém.

Apesar disso, em 2019, a socialite posou para a revista masculina Playboy e, em seu Instagram, é possível encontrar diversas fotos que exibem transparências, então a timidez, com certeza, não é o caso.

O assunto foi um consenso entre as meninas. Não ficou claro que se a prática não era adotada por medo das imagens circularem publicamente ou se elas apenas não estão interessadas.

Entre outros segredos divulgados estavam que a estrela de Keeping Up With the Kardashians tem um talento pouco conhecido: twerk.