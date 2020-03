Tóquio confirma 68 novos casos de coronavírus; aumento é diário recorde

29/03/2020 | 10:03



Tóquio confirmou 68 novos casos de coronavírus, um aumento diário recorde, informou a emissora pública NHK neste domingo, 29. As infecções no Japão subiram para mais de 1.700, com 55 mortes no início deste domingo. 29, excluindo as de um navio cruzeiro colocado em quarentena no mês passado, disse a NHK.

O governador de Tóquio, Yuriko Koike, pediu a dezenas de milhões de pessoas na cidade e nas regiões vizinhas que evitem passeios não essenciais e não urgentes até 12 de abril, principalmente neste fim de semana.