Governador de NY adia primárias presidenciais de 28 de abril para 23 de junho

28/03/2020 | 14:43



O governador do estado de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou hoje o adiamento das primárias presidenciais que seriam realizadas em Nova York de 28 de abril para 23 de junho. Com a medida o governo visa evitar aglomerações de pessoas em meio ao rápido avanço da pandemia do novo coronavírus (Covid-19). "Não acho que seria sensato reunir pessoas em locais de votação agora", disse Cuomo.

Além de Nova York, Ohio, Georgia, Louisiana, Connecticut, Maryland, Rhode Island, Indiana e Kentucky também já anunciaram o adiamento de suas primárias.

A decisão do governador foi tomada após membros de delegações partidárias do estado alertarem que estavam "arriscando" sua saúde e segurança para cumprir o cronograma eleitoral e preparar as cédulas antes do prazo final.

Em meio a expectativa de um salto nos casos da doença no estado, que deve atingir o pico em meados de abril, as enfermeiras de Nova York fizeram um apelo neste sábado por mais equipamentos de proteção e rebateram as alegações das autoridades de que o nível de suprimentos é adequado.

Fonte: Associated Press.