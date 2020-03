DF corrige registro de 1ª morte por covid-19 e diz que vítima testou negativo

28/03/2020 | 10:04



O governo do Distrito Federal, informou, em nota, que errou ao divulgar o registro da primeira morte por covid-19 na sexta-feira, 27. De acordo com o DF, o homem possuía suspeita de novo coronavírus na certidão de óbito, mas testou negativo para o novo coronavírus.

"A Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, informa que o caso amplamente divulgado na noite de ontem (27), como sendo a primeira vítima do covid-19 no DF, testou negativo em exame definitivo realizado pelo Laboratório Central (Lacen) segundo teste molecular para detecção de SAR-COV2 por reação de PCR em tempo real utilizando o protocolo Berlim", diz o texto.

"O desencontro de informações se deu, em virtude da indicação de suspeita da doença no atestado de óbito que, em si só, não confirma a causa morte. Portanto, o Distrito Federal continua sem nenhum óbito registrado até o momento", esclarece a nota da assessoria de imprensa do governo.

Segundo dados da Secretaria de Saúde, o Distrito Federal possui 242 casos ativos de novo coronavírus.