Luís Felipe Soares



28/03/2020 | 23:50



A força de Saitama é conhecida pelos fãs que acompanham sua jornada no universo do mangá e do animê One Punch Man nos últimos anos. Ele é um super-herói sem poderes incríveis, como capacidade de voar ou correr na velocidade da luz, mas pode acabar com os inimigos com um único soco. Claro que a popularidade da história chamou a atenção do mercado de games e uma adaptação foi produzida.

Em meio à onda de jogos de mapas abertos, One Punch Man: A Hero Nobody Knows aposta em estilo mais clássico, sendo um título de luta. A responsável pelo desenvolvimento do projeto é a empresa japonesa Spike Chunsoft (a mesma de Jump Force, de 2018, que reuniu diversos personagens de mangás, como Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco e Bleach, em combates, mas Saitama ficou de fora da lista).

O modo história coloca o público na pele de um personagem pessoal e personalizável. Seu desenvolvimento nessa realidade heroica vai colocar os gamers no meio de eventos apresentados ao longo da história original. A evolução ao longo das brigas permite equipar mais habilidades e ataques especiais. Missões surgem no mapa e é preciso ir atrás delas para enfrentar os inimigos.

One Punch Man: A Hero Nobody Knows está disponível para PlayStation 4 (R$ 199,90, em média), Xbox One (R$ 199,90, em média) e PC (R$ 159,90, em média), sendo recomendado para maiores de 12 anos.